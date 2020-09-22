Звезда сериала “Кухня” Валерия Федорович стала мамой во второй раз

22.09.2020, 10:50, Разное

Исполнительница роли повара молекулярной кухни Кати Семеновой в сериалах “Кухня” и “Отель “Элеон” – Валерия Федорович – на днях во второй раз стала мамой. Но сообщить об этом поклонникам актриса решила только сегодня: на своей Instagram-странице она опубликовала фотографию с новорожденным сыном, оставив пока в секрете его имя.

Когда родился Герман, шёл снегопад и светило солнце. Когда родился второй мой мальчик, сначала шёл ливень, а потом все залилось солнцем и вышла радуга. 17.09.2020 – день рождение второго Сына, – подписала снимок Валерия.

Напомним, Валерия тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз, но известно, что за плечами у нее брак с коллегой по цеху Максимом Онищенко. Пара познакомилась, еще будучи студентами, но семейная жизнь не сложилась. По словам Валерии, как и многие ранние браки, их “оказался недолговечным”.

У Валерии также есть старший сын Герман, имя отца мальчиков актриса не раскрывает.

Валерия со старшим сыном Германом