 

Звезда сериала “Кухня” Валерия Федорович стала мамой во второй раз

22.09.2020, 10:50, Разное

Исполнительница роли повара молекулярной кухни Кати Семеновой в сериалах “Кухня” и “Отель “Элеон” – Валерия Федорович – на днях во второй раз стала мамой. Но сообщить об этом поклонникам актриса решила только сегодня: на своей Instagram-странице она опубликовала фотографию с новорожденным сыном, оставив пока в секрете его имя.

Когда родился Герман, шёл снегопад и светило солнце. Когда родился второй мой мальчик, сначала шёл ливень, а потом все залилось солнцем и вышла радуга. 17.09.2020 – день рождение второго Сына, – подписала снимок Валерия.

Напомним, Валерия тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз, но известно, что за плечами у нее брак с коллегой по цеху Максимом Онищенко. Пара познакомилась, еще будучи студентами, но семейная жизнь не сложилась. По словам Валерии, как и многие ранние браки, их “оказался недолговечным”.

У Валерии также есть старший сын Герман, имя отца мальчиков актриса не раскрывает.

Валерия со старшим сыном Германом



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Скользкая дорожка Плющенко

06.08 / Ради Азизы Караченцов был готов бросить свою жену

21.07 / Скандалы: «Мне бы кипятильник и расческу»

01.07 / Мнение: О русофобии

02.08 / Сотрудникам ЧВОК “Мар” достался очень непростой маршрут

08.07 / Малькевич: Ливийский народ объединился из-за внешнего врага в лице Турции

28.08 / Скандалы: «Попала случайно»

11.09 / Кто на самом деле будет управлять США в случае победы Байдена

01.08 / Поклонники рассекретили личный Instagram-аккаунт Чонгука из группы BTS

24.07 / В базе TENAA появился новый бюджетный смартфон Nokia

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска