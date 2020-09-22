 

Иностранцам с близкими родственниками в РФ решили продлить действие визы

22.09.2020, 10:48, Новости дня

Правительство внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий до года срок действия многократной долгосрочной визы иностранцам, являющимся близкими родственниками россиянам, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Законопроект предусматривает возможность оформлять многократные долгосрочные частные визы иностранным гражданам, являющимся близкими родственниками (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) граждан Российской Федерации», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки.

Для таких иностранных граждан законопроектом увеличивается срок действия многократных частных виз до одного года, при этом исключается из действующего законодательства ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории РФ по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

«Таким образом, разрешенный период пребывания указанной категории иностранных граждан в Российской Федерации составит срок до одного года, который создаст комфортные условия для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации», – говорится в материалах.

16 сентября стало известно, что въезд для родственников россиян решено упростить.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Данилов о перемирии на Донбассе: Никто не будет ждать, пока украинских военных начнут убивать

26.08 / Турция заявила о решимости бороться за ресурсы в Средиземном, Эгейском и Черном морях

01.08 / Кто получит выходной. В Офисе президента Украины объяснили инициативу о новых государственных праздниках

31.07 / Fox News – причина неравенства в США не расизм, а коррумпированная система образования

12.08 / Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

29.06 / Рейтинг Зеленского в июне упал до 38% – опрос

20.07 / Бренд Chuwi выпускает ноутбук на процессоре Intel за 500 долларов

14.09 / Решено создать ракету «Брамос» для уничтожения самолетов AWACS

25.07 / Эксперт не согласился с мнением США по российскому спутнику-инспектору

01.09 / Шендерович: Таких ипотек нет, как они себя ведут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска