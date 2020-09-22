Тегеранский инцидент 1976 года: Иранские перехватчики и НЛО

22.09.2020, 10:52, Разное

В 1976 году разведуправление министерства обороны США передало Генеральному секретарю США, Центральному разведывательному управлению, Объединённому комитету начальников штабов и Агентству национальной безопасности один и тот же документ. На четырех страницах излагались подробности происшествия, произошедшего в небе Ирана в ночь с 18 на 19 сентября. В истории уфологии оно известно как «Тегеранский инцидент».

Ночной звонок командующему

В 0:30 командующего ВВС Тегеранского округа генерала Есефи поднял с постели телефонный звонок дежурного командного поста: «Генерал, в небе над столицей зафиксирован неизвестный летающий объект» – «Что значит неизвестный?» – «Наших боевых самолетов в небе нет, международный аэропорт Мехрабад отрицает нахождение в небе каких-либо гражданских самолетов» – «Ошибка исключена?» – «Я наблюдаю его визуально» – «Поднимайте перехватчики».

В 01:30 с военной базы ВВС Шахрохи, лежащей в 110 милях к востоку от Тегерана, взлетел F-4 «Фантом», ведомый капитаном Мохаммадом Реза Азизхани. Пилот взял курс на столицу. Рандеву состоялось в 64км к северу от Тегерана.

Рандеву

«Капитан, Вы его видите?» – «Он светится так, что его нельзя не заметить» – «Сколько до него?» – «70 миль. Иду на сближение. 50. 30. 25…»- «Капитан? Почему молчите? Капитан!!!» Связь оборвалась.

Из рапорта капитана Азизхани: «Когда расстояние между «Фнтомом» и объектом сократилось до 25 миль, у меня прервалась связь с Землей и начала выходить из строя аппаратура. Я принял решение прекратить преследование. При возвращении на базу аппаратура работала нормально, связь восстановилась».

В 01:40 в небо взмыл второй перехватчик, который вел лейтенант Парвиз Джафари.

Из интервью Парвиза Джафари, генерала в отставке, 12 ноября 2007 года:

«Я сблизился до расстояния 30 миль. Это был огромный светящийся объект, свет менял интенсивность и цвет, был то синим, то зелёным, то красным, то оранжевым. Определить размеры объекта было сложно. На экране моего радара я видел отметку, соответствующую размерам Боинга-747 (длина самолета 70м, высота 19м, ред.). Когда расстояние между нами сократилось до 25 миль, объект увеличил скорость и как я ни старался, между нами оставались все те же 25 миль.

От объекта отделился светящийся цилиндр длиной 20 футов (7-8м) и шириной 5-6 (2м), на торцах его горели синие огни. Цилиндр направился в мою сторону. Я решил, что объект намеревается атаковать меня и принял решение пустить ракету. Но пуска не произошло. Начало отключаться все оборудование. Признаюсь, я сильно испугался и попытался катапультироваться, но система катапультирования тоже отказала. Я заложил вираж, ушел в сторону. Когда отдалился, оборудование начало включаться.

Цилиндр направился к земле и упал. Я снизился и пролетел над местом падения. Лежащий цилиндр своим светом освещал все скалы вокруг. Я зафиксировал место падения. На следующий день группа военных прилетела сюда на вертолете, я был с ними. Мы не нашли ничего. Военные еще несколько раз летали туда, напихав в вертолет всяческой аппаратуры, но нашли ли они что-либо, мне не говорили».

Расследование по горячим следам

В течение нескольких дней военные постарались найти всех, кто видел НЛО в ночь с 18 на 19 сентября. Таких людей оказалось достаточно много. Оказалось, НЛО выпустило крайне мере 4 цилиндра. Один из них на высоте 650-750м пролетел над аэропортом Мехрабадом. Летчик Ядди Назери определял скорость объекта в 2-3 тыс. миль/час. Очевидцы описывали его размером с рейсовый автобус, с ярко горящими огнями на концах и мигающими в середине.

Через 25 минут после пролета над Мехрабадом «цилиндр» видели экипаж и пассажиры лайнера египетских авиалиний. Пролет НЛО над территорией Ирана был зафиксирован иранским военным спутником.

Чем примечателен инцидент

1. Объект наблюдался в нескольких местах, с нескольких точек: с диспетчерской вышки, пилотами самолетов, с земли.

2. Высокая надежность наблюдателей. Как в случае с «Рэндлшемским инцидентом» очевидцами были военнослужащие (опытные пилоты, офицеры наземных служб), в чьей честности сомневаться оснований нет.

3. Визуальные наблюдения подтверждены показаниями радаров, и данными, полученными со спутника.

4. Дважды имели место электромагнитные воздействия на аппаратуру преследовавших объект перехватчиков, что не оставляет сомнений в их целенаправленности.

«Иранский инцидент» является одним из самых наиболее документированных случаев наблюдения НЛО военными. К сожалению, любой ознакомившийся с десятками документами, лежащими в папке, не получит ответа ни на один появившийся у него вопрос. Но зато если его когда-либо спросят, верит ли он в существование НЛО, он без колебаний ответит: «Да».