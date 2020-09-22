Глава Адыгеи заболел коронавирусом
22.09.2020, 10:46, Новости дня
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов перешел на дистанционный режим работы из-за заражения коронавирусом.
Кумпилов сообщил в Instagram, что «перешел на дистанционный режим работы».
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«Причина – подтвержденный результат теста на COVID. Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме», – добавил он.
Ранее стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и губернатор Тувы Шолбан Кара-оол заболели коронавирусом.
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