 

Ани Лорак морит себя голодом: Пью только воду

22.09.2020, 10:43, Разное

Ани Лорак призналась, что на карантине не бросала занятия спортом, но они оказались бессмысленными. Певица часто употребляла вредную пищу и ела после шести часов вечера. Она не могла устоять перед печеньем и чипсами.

Режим самоизоляции завершился, но вернуться к работе пока не представляется возможным. У артистки есть масса времени, чтобы привести себя в форму. Она не стала упускать эту возможность. Теперь Каролина мало ест. Вечером она не потакает своему желанию вкусно и плотно поесть.

Певица с нетерпением ждет, когда сможет выйти на сцену. Она уверена: выступления – это лучшие тренировки.

Также артистка вспомнила, как сильно поправилась после рождения дочери Софии в 2011 году. Каролина с 15 лишними килограммами не могла спокойно смотреть на себя в зеркало.

Соблюдать диету и заниматься спортом она стала только после того, как закончила кормить грудью. Правда, результат не был быстрым. Лишний вес стал исчезать лишь спустя несколько месяцев.

Напомним, недавно пользователи Сети нелестно отозвались о внешности Ани Лорак. По их мнению, артистка “с лунным лицом” стала выглядеть менее естественно.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / У россиян появится дополнительный оплачиваемый выходной: Подробности

03.07 / “Ответ диетологам!”: Максим Фадеев пообещал раскрыть подробности своей оригинальной диеты

04.08 / Шок! Женщина сгорела заживо из-за увлажняющего крема

01.09 / Первые плоды: резидентство АРЗФ получит морской порт “Витино” под началом инвестора Кенеса Ракишева

20.08 / Названы самые часто задаваемые в России вопросы на собеседованиях

14.07 / Медики назвали болезни, которые можно вылечить занятиями спортом

20.08 / Мнение: Почему Европа не поддержала белорусский протест?

26.07 / Мнение: О неразрешимой проблеме для Владимира Путина

27.08 / Мнение: Качели

10.09 / Мнение: Подготовка к выборам идет успешно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска