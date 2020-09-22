Ани Лорак морит себя голодом: Пью только воду

22.09.2020, 10:43, Разное

Ани Лорак призналась, что на карантине не бросала занятия спортом, но они оказались бессмысленными. Певица часто употребляла вредную пищу и ела после шести часов вечера. Она не могла устоять перед печеньем и чипсами.

Режим самоизоляции завершился, но вернуться к работе пока не представляется возможным. У артистки есть масса времени, чтобы привести себя в форму. Она не стала упускать эту возможность. Теперь Каролина мало ест. Вечером она не потакает своему желанию вкусно и плотно поесть.

Певица с нетерпением ждет, когда сможет выйти на сцену. Она уверена: выступления – это лучшие тренировки.

Также артистка вспомнила, как сильно поправилась после рождения дочери Софии в 2011 году. Каролина с 15 лишними килограммами не могла спокойно смотреть на себя в зеркало.

Соблюдать диету и заниматься спортом она стала только после того, как закончила кормить грудью. Правда, результат не был быстрым. Лишний вес стал исчезать лишь спустя несколько месяцев.

Напомним, недавно пользователи Сети нелестно отозвались о внешности Ани Лорак. По их мнению, артистка “с лунным лицом” стала выглядеть менее естественно.