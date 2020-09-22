На шпиль собора Нотр-Дам-де-Пари установили первые статуи

22.09.2020, 10:23, Разное

Реставрационные работы в Соборе Парижской Богоматери, начатые после знаменитого пожара, продолжаются. На шпиль были возвращены первые скульптуры, передает Пятый канал. При этом решением специальной комиссии все работы производятся по технологиям, актуальным на момент возведения Нотр-Дам-де-Пари. Церемония открытия собора запланирована на 2024 год.