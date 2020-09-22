 

“Знойная женщина”: декольте едва прикрывало бюст довольной Бочкаревой

22.09.2020, 10:23, Разное

По словам 40-летней
актрисы, из-за пандемии коронавирусной инфекции она на долгие месяцы забросила
спорт. Вернуться к занятиям Наталья смогла только лишь накануне.

В первый день Наталья
Бочкарева решила не утруждать себя силовыми нагрузками. Гантели и штангу звезда
сериала “Счастливы вместе” оставила пылиться в углу. Актриса отправилась в
бассейн. Знаменитость приобрела роскошный алый купальник и захотела
похвастаться им.

“Кстати, не обращайте
внимание на то, что у меня не совсем спортивный купальник, просто я не
сдержалась, чтобы не “выгулять” свою афигенную обновку” (здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – призналась Наталья Бочкарева
в личном “Инстаграм”.

Звезда сериала “Счастливы
вместе” опубликовала в микроболге свежее фото. На снимке довольная артистка
позирует в том самом купальнике. Наряд, как оказалось, имеет весьма откровенное
декольте. Ткань костюма для плавания едва прикрывала пышный бюст Бочкаревой.

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Публикация от Natalia Bochkareva (@natalia_bochkareva_official) 21 Сен 2020 в 4:16 PDT

У подписчиков мужского
пола фотография Бочкаревой вызвала массу эмоций. “Знойная женщина, мечта поэта 👍🏻💪🏻”, “Наталья вы прям спасательница Малибу.
Неоригинально, конечно. Потрясающий купальник и Вы в нем тоже. Удачи вам во
всем”, “Титьки огонь😍👌🙌”, “сочная мамка”, “Желанна и сексуальна!” –
восторгались красотой звезды сериала “Счастливы вместе” пользователи Сети.



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