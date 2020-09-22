Йети могут быть инопланетянами, которых присылают на Землю в качестве тюремного наказания

22.09.2020, 10:29, Разное

Хотя термин "Снежный человек" возник лишь в 1950-х годах, с этими существами встречались за многие века до этого.

Очень много историй о подобных "волосатых людях" пришли от коренных американцев, населявших леса, долины и горы территории США.

Некоторые из этих историй очень древние и возникли в ту эпоху, когда предки этих индейцев лишь начали заселять американский континент. В их легендах и мифах эти волосатые человекоподобные существа часто назывались "гигантами, покрытыми шерстью".

При этом во многих этих мифах указывалось, что эти "гиганты" на самом деле представляют собой нечто особенное. Это не люди и не животные, не некая неопознанная североамериканская обезьяна, а что-то из иного мира, чуждое привычной земной природе.

Может быть уже тогда люди подметили, что йети каким-то образом связаны с НЛО и может быть они прибыли на Землю с иных планет.

Как указывается на сайте The Native Languages, фигура Снежного человека привычна для фольклора большинства племен коренных американцев с северо-запада страны. Легенды описывают этих существ, как 2-3 метрового роста, очень мускулистых, с ног до головы покрытых шерстью, нецивилизованных и часто очень дурно пахнущих.

Они живут в лесах и в основном выходят на прогулку по ночам. Они могут становиться невидимыми, но индейцы всегда считали их реальными физическими существами из плоти и крови, а не духами леса и не призраками.

"В мифах о Снежном человеке эти сасквачи могут воровать вещи, похищать человеческих женщин, однако они почти никогда не причиняли людям вреда и иногда даже приходили им на помощь.

У некоторых племен Снежный человек являлся хранителем природы, представлялся как добродушное существо, у которого были свои семьи и которое могло дарить людям подарки. Но у других племен их описывали как злобных монстров, которые нападают на людей, крадут маленьких детей, и даже могут поедать людей".

Самыми опасными признавались волосатые гиганты, известные как "Индейцы с палками" или "Индейцы из кустов". Они были очень агрессивными и нередко жили в больших сообществах, сооружая из камней и веток нечто вроде хижин в лесах.

Есть одна история, которая напрямую связывает североамериканских йети с инопланетянами. Она была опубликована в книге исследователя Брэда Стайгера и он узнал о ней от некоего Джеймса Уайетта из Мемфиса, штат Теннесси. Сам Уайетт, являющийся местным индейцем, в свою очередь узнал об этой истории из сохранившегося дневника своего деда.

Произошло это в 1888 году на северо-западе Калифорнии. Однажды дед Уайетта увидел своего соплеменника идущего куда-то с тарелкой сырого мяса. Он удивился и спросил куда он несет это мясо. Сначала соплеменник не хотел ничего говорить, но потом все-таки решился и сказал деду Уайетта идти за ним.

Они пошли скрытой тропой через скалы и пришли в укромную пещеру. Там внутри сидело огромное волосатое существо, похожее на помесь животного и человека. Дед Уайетта при его виде замер от ужаса, однако соплеменник спокойно подошел к существу и дал ему тарелку сырого мяса. Существо стало поедать это мясо послушно и с энтузиазмом.

После этого соплеменник рассказал деду Уайетта подробную историю об этом существе. Он сказал, что дал ему прозвище "Безумный медведь" (Crazy Bear) и что существо было доставлено в леса со звезд. Однажды над лесом возник объект, словно маленькая Луна, и оттуда появились эти волосатые существа, которых изгнали из их мира.

По словам соплеменника, пилотировали "маленькую Луну" такие же волосатые гиганты, и когда они "скидывали" своих изгнанных сородичей на Землю, то заметили, что за ними наблюдают несколько испуганных индейцев, а потом помахали им лапами.

Когда Джеймс Уайетт рассказал эту историю Брэду Стайгеру, то резонно заметил, что по его мнению эти волосатые существа могли быть изгнаны на нашу планету за какое-то преступление, совершенное в их мире, словно помещены в тюрьму.