 

«Шесть концертов за день»: Анна Плетнева рассказала, сколько зарабатывала в группе «Лицей»

22.09.2020, 10:17, Разное

Экс-солистка знаменитой группы «Лицей» Анна Плетнева, в которой она выступала с 1997 по 2005 год, написала в своем Instagram-аккаунте, сколько зарабатывала на вершине популярности. По словам артистки, она и коллектив очень уставали, потому что было много работы, в особенности во время новогодних праздников.
Однажды в новогодние корпоративы исполнительнице пришлось отработать шесть концертов за день. Исполнительница получала удвоенный гонорар – по 200 долларов за каждое выступление.

Плетнева добавила, что после тех корпоративов ей отдали весь заработок. По завершении выступлений артистка поехала домой на такси, с полной сумочкой долларов. Но рядом с парадным ее окликнул молодой человек в капюшоне и выхватил все деньги. Позже грабитель был задержан полицией.

«На опознании меня всю трясло, особенно когда встретилась с тем парнем глаза в глаза», – пояснила Плетнева.

В настоящее время Анна Плетнева – солистка группы «Винтаж».



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