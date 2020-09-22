Споры о помощи фермерам могут помешать принятию временного бюджета правительства

22.09.2020, 10:15, Новости дня

На этой неделе Конгресс США рассматривает законопроект о финансировании федерального правительства до середины декабря, однако споры о помощи фермерам вызвали вопросы о том, смогут ли законодатели избежать закрытия правительства в условиях пандемии и за несколько недель до выборов 3 ноября.

В ситуации, когда финансирование правительства истекает 30 сентября, демократы в Палате представителей объявили, что они представили законопроект о временном финансировании, но возмутили республиканцев тем, что не включили в него средства, которые президент Дональд Трамп хотел выделить фермерам.

«Черновой вариант законопроекта о финансировании правительства, предложенный демократами, позорно упускает важную помощь и поддержку, в которой нуждаются американские фермеры. Сейчас не время усугублять положение фермеров и жителей сельской Америки, лишая их финансовой помощи», – написал в Твиттере лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Республиканцы могут попытаться внести поправки в этот документ, но в конечном итоге обе палаты Конгресса должны одобрить одну и ту же версию законопроекта, прежде чем он будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу.