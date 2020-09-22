Нью-йоркского полицейского обвинили в шпионаже в пользу Китая

22.09.2020, 10:15, Новости дня

Нью-йоркский полицейский, приписанный к участку в Квинсе, занимался шпионажем в пользу правительства Китая, выслеживая местных сторонников движения за независимость Тибета и передавая «разведданные» китайским властям, заявили федеральные прокуроры.

33-летнему Баймададжи Ангвангу, который также является сержантом запаса Армии США, предъявлены обвинения в незаконной деятельности в качестве иностранного агента, мошенничестве с использованием электронных средств связи и ложных заявлениях.

Американские власти утверждают, что он сообщил ложную информацию о своих контактах с Китаем, заполняя официальные правительственные анкеты.

В случае признания виновным ему грозит до 55 лет лишения свободы.

Натурализованный гражданин США, Ангванг работал в департаменте полиции Нью-Йорка с 2016 года. Будучи армейским резервистом, он имел допуск к секретной информации.