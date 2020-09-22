Как проверить финансовую организацию?

22.09.2020, 10:11, Детали

Теги: Бизнес

Как проверить финансовую организацию – действует она на законных основаниях или является нелегальной?

– Предложений по тем же страховкам или займам много, но страшно нарваться на мошенников. Александр М. (Ярославль)

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Вы абсолютно правильно ставите вопрос – прежде, чем воспользоваться услугами той или иной финансовой организации, нужно убедиться в легальности основания её работы. У неё должна быть лицензия Банка России или же она должна входить в реестр компаний, которые могут работать на финансовом рынке. И для такой самостоятельной проверки у вас есть 2 простых способа.

В первом варианте вам нужно зайти на сайт Банка России и открыть онлайн справочник «Проверить финансовую организацию». Искать компанию можно по названию, ОГРН, ИНН, регистрационному номеру. На сайте размещена видеоинструкция по работе со справочником. Простой и понятный интерфейс подскажет вам, как без труда самому осуществить проверку.

Но есть более удобный способ. Установите на свой телефон приложение «ЦБ онлайн». Это мобильный помощник для тех, кто пользуется финансовыми услугами. И самое главное – он всегда под рукой. Здесь вы сможете не только проверить компанию на наличие лицензии, но также выяснить, где находится ближайший офис, оставить отзыв о её работе, в режиме онлайн получить ответ на вопрос о финансовых продуктах, прочитать новости и полезные статьи о финансах. Рассказать Центробанку о своем опыте получения услуги в финансовой организации вы сможете здесь же, в приложении. И если этот опыт будет отрицательный, регулятор сможет отреагировать и разобраться с ситуацией.