 

Шура разгневал зрителей после появления пьяным на шоу

22.09.2020, 9:53, Разное

Российский певец Шура разгневал зрителей, поскольку пришел пьяным на съемки одного из шоу. В ходе разговора с ведущей проекта «Бар в большом городе» у него заплетался язык, также артист нецензурно выражался.
Недавно Шура во многих интервью говорил, что завязал с распитием спиртных напитков и употреблением запрещенных веществ. Он начал заниматься здоровьем после удаления раковой опухоли. Однако недавно своим поведением артист снова удивил публику. Пользователи после просмотра выпуска передачи с Шурой написали гневные комментарии в адрес создателей шоу и его ведущей.

Зрителям не понравилось, что ведущая насильно удерживала исполнителя, когда тот хотел уйти. Некоторые убеждены, что нельзя было записывать выпуск, когда гость находился в таком состоянии. Лучше, если бы создатели шоу отправили Шуру домой на такси, а съемку перенесли на другой день.

О пристрастии Шуры к спиртным напиткам стало известно больше года тому назад. Артист проходил лечение в одной клинике вместе с ныне покойным Евгением Осиным.



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