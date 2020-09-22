 

“Не дает покоя, что вы не в лидерах по больным?”. Глава Минздрава обратился к местным властям из-за фестиваля в Запорожье

22.09.2020, 9:50, Новости дня

В Запорожской области не соблюдают ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 22 сентября заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он раскритиковал проведение фестиваля Khortytsia Freedom, на котором, судя по фотографиям, присутствовали “десятки тысяч людей”.

“Мне просто интересно. Вопрос сейчас организаторам этих праздников, местной власти, насколько я понимаю. Вам просто не дает покоя, что вы не находитесь в своеобразных лидерах по количеству заболевших, которое ежедневно объявляется Министерством здравоохранения?” – сказал он.

Министр назвал происходящее “трешем”.

Он отметил, что в стране ежедневно фиксируется 3–3,5 тыс. новых инфицированных, а в Запорожской области уже 100 новых пациентов за сутки.

По состоянию на 22 сентября в Украине зарегистрированы 181 237 случаев COVID-19, из которых 2884 – за последние сутки. Скончалось в общей сложности 3642 больных коронавирусной инфекцией, вылечился 79 901 пациент. В Запорожской области подтверждено 3034 случая COVID-19.

Фестиваль Khortytsia Freedom проходил 19–20 сентября в парке Металлургов в Запорожье.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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