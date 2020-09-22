 

“100% поджог”. Шабунин сообщил результаты экспертизы пожара в его доме

22.09.2020, 9:50, Новости дня

Пожар, который случился в доме родителей главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина в ночь с 22-го на 23 июля, возник вследствие поджога. Об этом, ссылаясь на данные экспертизы, он сообщил 22 сентября в Facebook.

“Получили выводы экспертизы относительно моего дома – 100% умышленный поджог. Я не имею права разглашать материалы производства Нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизе у меня претензий нет. Поджог осуществлялся способом, который оставлял минимальные шансы на спасение людей в доме. Господнее чудо, что соседка среди ночи не спала”, – написал Шабунин.

По его словам, исполнители и заказчики преступления еще не найдены.

Глава ЦПК опубликовал документ с выводами экспертизы, в которой сказано, что “для возникновения стойкого пламенного горения был использован интенсификатор процесса горения, легковоспламеняющаяся жидкость – бензин, дизельное топливо или керосин”.

Отримали висновки експертизи щодо мого будинку – 100% умисний підпал. Я не маю права розголошувати матеріали…

Posted by Vitaliy Shabunin on Esmaspäev, 21. September 2020

Виталий Шабунин 23 июля сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал. 

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Обеспокоенность в связи с нападениями на активистов высказало посольство США в Украине и представительство Европейского союза в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его также “очень волнует и расстраивает” инцидент с поджогом дома родителей Шабунина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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