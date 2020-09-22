 

Трамп отказался отвечать на вопрос о том, кто отравил Навального

22.09.2020, 9:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп 21 сентября не стал комментировать ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. 

На брифинге, расшифровка которого опубликована на сайте Белого дома журналист спросил Трампа: “Кто, по вашему мнению, отравил Алексея Навального?”. 

“Мы обсудим это в следующий раз”, – ответил президент США. 

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Сразу после того, как стало известно об отравлении, Трамп говорил, что США следят за ситуацией. 7 сентября он сказал, что согласен с идеей об отказе от проекта “Северный поток – 2” в связи с отравлением Навального. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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