ЕСПЧ обязал Россию выплатить жителю Латвии 6 млн евро за пребывание в ГУЛАГе в 1975-1978 годах

22.09.2020, 9:34, Разное

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал обоснованными претензии 67-летнего жителя Риги Иварса Брагиньша к Российской Федерации как правопреемнику СССР и постановил выплатить ему 6 миллионов евро как узнику ГУЛАГа, где потерпевший отбывал наказание с 1975 по 1978 год.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что после окончания Ленинградского политехнического института Брагиньша, вопреки подписанной в 1948 СССР Конвенции ООН о правах и свободах человека, принудительно на 3 года отправили по распределению в Новосибирск на работу в НИИ спецавтоматики. Только после завершения этого срока Брагиньш смог вернуться в родную Ригу.

Латыш предоставил суду множество документов, подтверждающих пребывание в ГУЛАГе. Среди них, журнал учёта заключённых, приказ начальника лагеря с нотариально заверенным переводом на английский язык и лагерные печати с визами «Прибыл репрессированный» и «Отбыл по истечению срока репрессий». В качестве свидетелей по делу по видеосвязи выступили другие узники ГУЛАГа — двое граждан Латвии и один гражданин Грузии.

Учитывая все аргументы, ЕСПЧ обязал Россию признать свою вину перед репрессированным латышом и отправить ему официальную бумагу с извинениями, а также компенсировать за каждый год пребывания в ГУЛАГе по 2 миллиона евро.