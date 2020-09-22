 

ЕСПЧ обязал Россию выплатить жителю Латвии 6 млн евро за пребывание в ГУЛАГе в 1975-1978 годах

22.09.2020, 9:34, Разное

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал обоснованными претензии 67-летнего жителя Риги Иварса Брагиньша к Российской Федерации как правопреемнику СССР и постановил выплатить ему 6 миллионов евро как узнику ГУЛАГа, где потерпевший отбывал наказание с 1975 по 1978 год.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что после окончания Ленинградского политехнического института Брагиньша, вопреки подписанной в 1948 СССР Конвенции ООН о правах и свободах человека, принудительно на 3 года отправили по распределению в Новосибирск на работу в НИИ спецавтоматики. Только после завершения этого срока Брагиньш смог вернуться в родную Ригу.

Латыш предоставил суду множество документов, подтверждающих пребывание в ГУЛАГе. Среди них, журнал учёта заключённых, приказ начальника лагеря с нотариально заверенным переводом на английский язык и лагерные печати с визами «Прибыл репрессированный» и «Отбыл по истечению срока репрессий». В качестве свидетелей по делу по видеосвязи выступили другие узники ГУЛАГа — двое граждан Латвии и один гражданин Грузии.

Учитывая все аргументы, ЕСПЧ обязал Россию признать свою вину перед репрессированным латышом и отправить ему официальную бумагу с извинениями, а также компенсировать за каждый год пребывания в ГУЛАГе по 2 миллиона евро.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / «Сердце болит» – Айза Долматова рассказала об опасениях потерять сына

16.08 / Ушел из жизни младший брат Дональда Трампа Роберт

08.09 / Затерянные во времени

21.08 / Нужна только свобода, можно без денег

16.09 / Тихановская пообещала Лукашенко безопасность при одном условии

05.09 / «Нельзя собираться даже вдвоем»

02.07 / Мнение: Письмо: “Неделя блаженства”

17.09 / Исмаилов «отказался» от боя с Тайсоном, Нурмагомедовым и Емельяненко: «Могу повалить»

11.09 / Медики назвали худшие пищевые утренние привычки

05.08 / Эксперты назвали эффективные методы борьбы с укачиванием в дороге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска