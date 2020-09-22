 

Госдума РФ приняла закон о лицензировании оппозиционной деятельности

22.09.2020, 9:21, Разное

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий получать лицензию на занятие оппозиционной деятельностью.

Теперь любой гражданин России, который захочет критиковать власть и организовывать оппозиционные митинги, обязан получить соответствующее разрешение.

– Новый закон позволит отрегулировать сферу политической жизни нашей страны. В последнее время появилось множество лже-оппозиционеров и партий-однодневок, которые рвутся к власти. Люди, называющие себя оппозицией, просто дурачат наш народ. Они собирают с доверчивых граждан деньги, выпускают ролики, где оскорбляют власть, а потом изображают жертву режима. По факту это обычные мошенники или агенты Госдепа. Поэтому мы должны быть уверены в чистоте помыслов людей, которые хотят стать оппозицией. Оппозиционером может быть только настоящий патриот России. Именно для этого будет создана специальная комиссия по лицензированию из депутатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Она и решит, достоин ли человек быть оппозиционером и критиковать власть. Чтобы получить лицензию на право заниматься оппозиционной деятельностью, нужно предоставить программу развития России до 2036 года и заплатить госпошлину в размере 3 миллионов рублей. Если программа будет одобрена комиссией, человек получит лицензию и удостоверение оппозиционера. При этом новый закон никак не противоречит Конституции. Лицензию можно не получать, но тогда придется заплатить штраф или отсидеть в тюрьме, — заявил автор закона Валерий Гарпунг.

Как только закон вступит в силу, по всей стране пройдут полицейские рейды и задержания граждан, занимающихся оппозиционной деятельностью без лицензии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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