ДТП с автобусом произошло под Хабаровском, много пострадавших
22.09.2020, 9:08, Новости дня
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 14 человек, они госпитализированы, сообщили в МЧС.
Авария произошла в 24 километрах от Циммермановки Ульчского района, «в опрокинутом автобусе было 45 человек», передает РИА «Новости».
Сообщалось о 10 пострадавших, однако позднее число увеличилось до 14 человек, передает ТАСС.
Они доставлены в районную больницу, погибших нет.
Силы и средства МЧС не потребовались, пассажиры выбрались сами.
Ранее в массовом ДТП под Нижним Новгородом погибли пять человек.
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