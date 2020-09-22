 

ДТП с автобусом произошло под Хабаровском, много пострадавших

22.09.2020, 9:08, Новости дня

В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 14 человек, они госпитализированы, сообщили в МЧС.

Авария произошла в 24 километрах от Циммермановки Ульчского района, «в опрокинутом автобусе было 45 человек», передает РИА «Новости».

Сообщалось о 10 пострадавших, однако позднее число увеличилось до 14 человек, передает ТАСС.

Они доставлены в районную больницу, погибших нет.

Силы и средства МЧС не потребовались, пассажиры выбрались сами.

Ранее в массовом ДТП под Нижним Новгородом погибли пять человек.



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