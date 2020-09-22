Газпром возобновил поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

22.09.2020, 9:08, Новости дня

Газпром возобновил поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» после завершения плановых профилактических работ, говорится в сообщении газового холдинга.

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, возобновлена сегодня в 3.00 мск», – передает ТАСС сообщение компании.

Ранее в Газпроме сообщали, что на газопроводе «Сила Сибири» С 15 по 22 сентября пройдут профилактические работы.

Представители Газпрома заявляли, что газопровод «Сила Сибири» даст Китаю возможность обеспечить газом регионы с самым быстрорастущим спросом и поможет подстраховаться от волатильности рынка сжиженного природного газа.

Напомним, в декабре был запущен газопровод «Сила Сибири», по которому транспортируется газ из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие именно выгоды принесет новый газопровод РФ и Китаю, и разбиралась, почему по второму газопроводу в Китай до сих пор так и не договорились.