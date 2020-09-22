 

Минобороны подало иск на 1,4 млрд рублей к Дубненскому машиностроительному заводу

22.09.2020, 9:08, Новости дня

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 1,4 млрд рублей с Дубненского машиностроительного завода имени Федорова, производителя ракет авиационного базирования, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 21 сентября и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны, передает РИА «Новости».

Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска Министерства обороны к компании «БТК групп» о взыскании в общей сложности около 2,3 млрд рублей.



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