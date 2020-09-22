Прототип Lancia Ypsilon обнаружен фотошпионами

22.09.2020, 8:53, Новости дня

В Сети опубликовали шпионские фотографии новой модели Lancia Ypsilon, которая относится к ситикарам.

В частности, эксперты уже по первым изображениям смогли распознать некоторые детали, которые могут отразиться на недостаточном спросе на автомобиль. Это выражается в отсутствии каких-либо радикальных отличий от актуальной версии. Несмотря на то, что тестовый прототип Lancia Ypsilon получил плотный камуфляж, однако основные формы кузова остались без изменений.

Вместе с тем некоторое время назад компания Lancia оставалась одной из самых популярных на рынке. В свою очередь, готовящаяся новинка не имеет серьезных внешний изменений, а потому эксперты надеются на то, что основные улучшения связаны с техническими характеристиками нового автомобиля Lancia Ypsilon.