Прототип Lancia Ypsilon обнаружен фотошпионами
22.09.2020, 8:53, Новости дня
В Сети опубликовали шпионские фотографии новой модели Lancia Ypsilon, которая относится к ситикарам.
В частности, эксперты уже по первым изображениям смогли распознать некоторые детали, которые могут отразиться на недостаточном спросе на автомобиль. Это выражается в отсутствии каких-либо радикальных отличий от актуальной версии. Несмотря на то, что тестовый прототип Lancia Ypsilon получил плотный камуфляж, однако основные формы кузова остались без изменений.
Вместе с тем некоторое время назад компания Lancia оставалась одной из самых популярных на рынке. В свою очередь, готовящаяся новинка не имеет серьезных внешний изменений, а потому эксперты надеются на то, что основные улучшения связаны с техническими характеристиками нового автомобиля Lancia Ypsilon.
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