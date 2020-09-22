Новый кроссовер Haval DaGou получил внедорожную версию

22.09.2020, 8:56, Новости дня

Китайская компания Great Wall запланировала старт продаж нового кроссовера Haval DaGou на 25 сентября.

Известно, что помимо базового исполнения паркетника станет возможным приобрести внедорожную модификацию автомобиля. В частности, производитель намерен презентовать автомобиль, который имеет усиленные бамперы, дополнительный обвес и расширенные колесные арки. Также для удобства езды по бездорожью установили лебедку, запасное колесо на задней двери дополнительный багажник.

Что касается салона, то здесь установили качественную отделку кресел, а также дополнительные накладки на пороги. На передней панели установлен крупный дисплей мультимедийного комплекса, а также ряд других дополнительных улучшений.