 

Бренд Mercedes-Benz отложил запуск электрокара EQA на 2021 год

22.09.2020, 8:51, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz объявил о намерении отложить официальную премьеру электрического кроссовера Mercedes-Benz EQA.

В частности, причина данного решения состоит в текущей обстановке из-за пандемии коронавируса. Напомним, изначально представители немецкого бренда анонсировали выход электрического паркетника на конец 2020 года, однако планы пришлось скорректировать. Предполагается, что задержка составит около полугода, однако пока точные сроки неизвестны. Отсутствие точных и своевременных поставок запчастей и важных элементов для электрокара не позволяет достичь желаемого результата.

Кроме того, новинка даже спустя полгода сможет проявить интерес к себе, так как здесь применили продвинутые технические характеристики, 320 километров запаса хода, а также стильный дизайн кузова.



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