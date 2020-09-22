ФНС введет налог на карманные доходы детей и подростков

22.09.2020, 9:00, Разное

Межведомственная комиссия из специалистов Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС) представили новую форму ежеквартальной декларации для лиц, не достигших совершеннолетия.

Согласно документу, школьников обяжут заполнить в анкете пункт о карманных доходах.

Всех лиц в возрасте от 6 до 17 лет обяжут предоставлять информацию о своих доходах за каждые 3 месяца, а процентная ставка сбора будет привязана к НДС и составит 20% от всех карманных денег за квартал.

Такое решение было принято для покрытия дефицита государственного консолидированного бюджета, который возник из-за последствий эпидемии Covid-19. По данным аналитиков, до конца года ФНС сможет собрать свыше 35 млрд рублей с нового налога.

– Мы должны учить детей фискальной грамотности с малых лет, чтобы они были готовы ко взрослой жизни. Это не будет существенным ударом для карманов школьников, которые сегодня могут позволить себе новую электронику и походы в кафе с друзьями, но станет мощным толчком для экономики всей страны, — заявил министр финансов Антон Силуанов.

В новом налоговом кодексе также была предусмотрена ответственность за уход от уплаты налогов в виде домашнего ареста на срок до 2 лет.