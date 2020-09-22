Эксперт объяснил, куда исчезают фотографии на смартфоне

22.09.2020, 8:53, Разное

Эксперт Антон Куканов из Роскачества объяснил, куда деваются на смартфонах фотографии. Он также рассказал, что нужно делать пользователю в данном случае.

Распространенной причиной пропажи фотографий считается произошедший сбой в кэше, когда в определенных папках перестают распознаваться медифайлф. Решить соответствующую проблему можно посредством перезапуска девайса и его очистки. Если файлы хранились на флэш-карте, то она, скорее всего, повредилась или же автоматически отформатировалась.

По словам Куканова, необходимо просмотреть скрытые файлы и папки, удалить проблемные элементы в ручном режиме и проверить устройство на возможное наличие в нем вирусов. Пропавшие файлы можно попробовать вернуть на устройство через сервисы Google Фото или iCloud, пишет портал iReactor.