Эксперт объяснил, куда исчезают фотографии на смартфоне

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22.09.2020, 8:53, Разное

Эксперт Антон Куканов из Роскачества объяснил, куда деваются на смартфонах фотографии. Он также рассказал, что нужно делать пользователю в данном случае.
Распространенной причиной пропажи фотографий считается произошедший сбой в кэше, когда в определенных папках перестают распознаваться медифайлф. Решить соответствующую проблему можно посредством перезапуска девайса и его очистки. Если файлы хранились на флэш-карте, то она, скорее всего, повредилась или же автоматически отформатировалась.

По словам Куканова, необходимо просмотреть скрытые файлы и папки, удалить проблемные элементы в ручном режиме и проверить устройство на возможное наличие в нем вирусов. Пропавшие файлы можно попробовать вернуть на устройство через сервисы Google Фото или iCloud, пишет портал iReactor.



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