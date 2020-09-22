 

“Милая девочка с хвостиками” – Ольга Бузова резко сменила имидж

22.09.2020, 8:53, Разное

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова решила снова поэкспериментировать со своим имиджем. На этот раз она предстала с двумя хвостами и назвала себя милой девочкой. Соответствующей фотографией знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
С двумя пышными хвостами Ольга Бузова появилась на съемочной площадке проекта «Дом-2». Внутри них заплетены тонкие косы. На съемки теледива отправилась в кожаной куртке, а ее образ дополнила объемная бижутерия и неброский макияж.

На смену имиджа Ольги Бузовой одним из первых отреагировал блогер Давид Манкуян. Под публикацией теледивы он оставил восторженный смайл с сердечками в глазах. В комментариях к посту фолловеры призвали пару помириться. Слухи о расставании Бузовой и Манукяна появились после того, как артистка удалила последние совместные фото с блогером. Впрочем, пара никак не комментировала свой возможный разрыв, пишет издание «Телепрограмма».

Напомним, что в августе Давид Манукян и Ольга Бузова отметили год с момента начала их отношений. Пара познакомилась на съемках клипа певицы «Лайкер», где блогер сыграл главную роль.



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