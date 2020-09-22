Ученые: Первобытные люди использовали геотермальные источники для приготовления пищи

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22.09.2020, 8:51, Разное

Исследователи из Массачусетского технологического института (США) выяснили, что первобытные люди использовали геотермальные источники для приготовления еды.

Данную гипотезу подтвердил анализ обнаруженных следов жизнедеятельности древних людей.

Команда археологов провела исследование ущелья Олдувай, в котором ранее были обнаружены останки древнего человека. По оценкам ученых, это был самый древний представитель человечества. Рядом с останками были обнаружены разнообразные орудия труда.

В пещере также были обнаружены липиды, которые обитают только в водоемах, где температура воды достаточно высокая. Кроме этого, ученые нашли бактерии Thermocrinis rube, которые не выживут, если температура воды, в которой они обитают, будет ниже 80 градусов Цельсия. Эти обстоятельства натолкнули археологов на мысль, что в самой пещере могли находиться источники горячей воды.

Ученые предположили, что древние люди использовали источники с горячей водой для приготовления пищи. Однако у них нет прямых доказательств, что первобытные люди селились исключительно в тех местах, где находились геотермальные источники.



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