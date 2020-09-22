Российские банки решили зачислять зарплаты по номеру телефона
22.09.2020, 8:48, Новости дня
Ряд российских банков решили запустить услугу по переводу зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП), используя существующий в ней механизм переводов от юридических лиц физическим по номеру телефона, сообщают СМИ.
О запуске услуги объявил банк «Русский стандарт», также планы есть у Райффайзенбанка, Тинькофф-банке, банка «Дом.РФ» и «Весты» (группа Московского кредитного банка), передает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Отмечается, что аналогичный централизованный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России. Там сообщили, что регулятор по-прежнему изучает вопрос целесообразности создания в СБП подобного сервиса.
При этом у данного предложения имеются и сторонники, и противники. В ЦБ подчеркнули, что важна не столько технологическая реализация, сколько проработка сопутствующих вопросов.
Напомним, СБП позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку.
При этом с 1 мая россияне могут бесплатно переводить в рамках системы до 100 тыс. рублей в месяц.
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