Российские банки решили зачислять зарплаты по номеру телефона

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22.09.2020, 8:48, Новости дня

Ряд российских банков решили запустить услугу по переводу зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП), используя существующий в ней механизм переводов от юридических лиц физическим по номеру телефона, сообщают СМИ.

О запуске услуги объявил банк «Русский стандарт», также планы есть у Райффайзенбанка, Тинькофф-банке, банка «Дом.РФ» и «Весты» (группа Московского кредитного банка), передает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Отмечается, что аналогичный централизованный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России. Там сообщили, что регулятор по-прежнему изучает вопрос целесообразности создания в СБП подобного сервиса.

При этом у данного предложения имеются и сторонники, и противники. В ЦБ подчеркнули, что важна не столько технологическая реализация, сколько проработка сопутствующих вопросов.

Напомним, СБП позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку.

При этом с 1 мая россияне могут бесплатно переводить в рамках системы до 100 тыс. рублей в месяц.



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