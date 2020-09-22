 

Ремонт в квартире закончился поножовщиной между влюбленными в Тюмени

22.09.2020, 8:48, Новости дня

Полиция в Тюмени возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который ранил ножом возлюбленную в разгар ремонта, сопровождавшегося распитием алкоголя, сообщила пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Инцидент произошел в квартире на улице Пермякова. Мужчина и женщина, являющиеся сожителями, а также ее сестра клеили обои, пояснили в ведомстве. Когда наступила ночь, родственница хозяйки квартиры ушла спать, а сожители решили распить алкоголь и продолжить ремонт.

«Около четырех часов утра между парой произошла ссора. Тогда подозреваемый схватил нож и нанес колото-резаное ранение женщине в грудную клетку. От шума проснулась сестра потерпевшей, которая вызвала медицинских работников», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как уточнили в УМВД, женщине понадобилась госпитализация, после чего информация о пациентке поступила из больницы в полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали 36-летнего мужчину, имеющего судимость.

«В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – добавили в ведомстве.



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