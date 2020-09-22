Трамп и Байден проводят предвыборные мероприятия в ключевых штатах

22.09.2020, 8:15, Новости дня

Президент Дональд Трамп и его соперник-демократ Джо Байден в понедельник проводят предвыборные мероприятия в двух ключевых штатах, от которых может зависеть исход ноябрьских выборов: Трамп отправляется в Огайо, а Байден второй раз за месяц посещает Висконсин.

В ходе прошлого визита в Висконсин Байден посетил город Кеноша и встретился с Джейкобом Блейком – афроамериканцем, в которого стреляла полиция, что вызвало бурные протесты.

На этот раз Байден посетит населенный преимущественно белыми округ Манитовок, который поддержал бывшего вице-президента и Барака Обаму, когда они баллотировались от Демократической партии в 2008 году. В 2016 году округ голосовал за Трампа, впервые с 1984 года отдав предпочтение кандидату в президенты от Республиканской партии.

Предвыборный штаб Трампа тоже уделяет большое внимание штату, где в 2016 году его перевес составил менее 1 процента голосов. На прошлой неделе Трамп посетил Висконсин, объявив о новом пакете помощи фермерам в связи с пандемией коронавируса на сумму около 13 миллиардов долларов.

Ожидается, что в Огайо Трамп будет говорить о «борьбе за американских рабочих» с упором на экономические темы, а затем примет участие в митинге.

На раннем этапе предвыборной гонки многие демократы списали Огайо со счетов, поскольку считали, что этот штат поддержит Трампа. Однако опросы показывают жесткую конкуренцию, и теперь штаб Байдена стремится заручиться поддержкой в расширенном перечне штатов.

В понедельник штаб Байдена заявил, что добавит Джорджию и Айову к списку из 10 других штатов, в которых размещается платная реклама. Между тем, отчеты о финансировании избирательной кампании в воскресенье показали, что национальная Республиканская партия в августе перечислила 1,3 миллиона долларов в партийную казну в Техасе – давнем оплоте республиканцев, за который демократы тоже хотят побороться.

К концу августа Байдену удалось собрать 466 миллионов долларов, в то время как бюджет кампании Трампа составлял 325 миллионов долларов, заявляют официальные лица с обеих сторон.

Тем временем в ряде штатов уже началось досрочное голосование, как в очном формате, так и по почте. Федеральный судья в Нью-Йорке в понедельник распорядился, чтобы Почтовая служба США ускорила отправку бюллетеней по почте и предоставила почтовым работникам возможность работать сверхурочно, чтобы обеспечить обработку бюллетеней.