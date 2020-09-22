Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом

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22.09.2020, 8:08, Новости дня

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на дистанционный режим работы после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат.

В сообщении в официальном Telegram-канале правительства края указывается, что «Томенко перешел на дистанционный режим работы – тест на COVID-19 показал положительный результат». С 22 сентября он «находится дома и проходит амбулаторное лечение».

При этом в конце июня Томенко уже уходил на самоизоляцию на неделю, так как тогда коронавирусом заразились сразу несколько сотрудников администрации региона.

Работа по руководству правительством организована в дистанционном режиме. Глава региона находится на связи с руководителями всех органов краевой власти. Ближайшие мероприятия с его участием отменены.

Томенко обратился к жителям края с призывом придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса, беречь себя и своих близких.

Ранее стало известно, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. До этого губернатор Тувы Шолбан Кара-оол, у которого весной был выявлен коронавирус, заявил, что вновь заразился COVID-19.



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