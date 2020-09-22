В Красноярском крае задержали главу секты

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22.09.2020, 8:08, Новости дня

Силовики работают в религиозной общине в Курагинском районе Красноярского края и задержали ее главу Виссариона, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Ранее в Сети появилась информация, что главу «Города Солнца» Сергея Торопа (Виссарион) и его помощника Владимира Ведерникова увезли на вертолете силовики. Также опубликовано видео, на котором люди в камуфлированной форме с автоматами находятся в сельской местности и не пропускают сельского жителя.

«Работают не наши, подробности не знаю. Предварительно, задержан Виссарион», – сообщил источник РИА «Новости».

В региональном главке СК и управлении МВД по краю информацию не комментируют. В районной администрации также сообщили, что не осведомлены об операции.

Ранее правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) сообщил об угрозе активизации деятельности псевдоправославных сект в РФ во время коронавируса и разработал методичку с указанием того, как эти секты можно распознавать.



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