 

В Крыму рассказали о проблемах с выступлением на форуме ООН из-за санкций

22.09.2020, 8:08, Новости дня

Санкции не дали представителям Крыма полноценно выступить на Европейском региональном форуме ООН в Женеве, сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

По ее словам, связь на форуме обеспечивается посредством технологий американской компании Zoom Video Communications. При этом в Крыму эта программа не работает из-за санкций, передает РИА «Новости».  

«Нам пришлось обходными путями регистрироваться, однако во время выступления все равно возникли сбои – отсутствовал обратный звук и видео. Общаться с администраторами форума приходилось посредством переписки», – сказала Гридчина.

Она подчеркнула, что из-за санкций представители Крыма были ограничены в своих правах полноценно общаться и доносить до мирового сообщества свое мнение. 

Также глава украинской общины Крыма добавила, что направила в ООН свои рекомендации с призывом обеспечить крымчанам равные возможности при участии в международных мероприятиях.

В свою очередь член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер также столкнулся с проблемами во время выступления: отсутствовало видео и синхронный перевод с английского на русский. 

«Подобные вещи непозволительны на столь представительной международной площадке. Участники из всех стран мира должны иметь равные права и возможности», – сказал он.

При этом сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что возникало ощущение, что технические неполадки были созданы искусственно. 

«Но как известно, крымский народ – закаленный санкциями и блокадами, поэтому мы все равно смогли донести правду о российском Крыме до мировой общественности», – подчеркнул Чегринец.

Напомним, в понедельник на Европейском региональном форуме ООН прервали выступление сопредседателя ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца после того, как тот назвал полуостров российским.



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