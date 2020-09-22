Станут ли микрочипы «меткой зверя»?

22.09.2020, 8:06, Разное

На протяжении всей истории религиозные лидеры и так называемые пророки предупреждали, что метка зверя неотвратима, что близится время великих раздоров и страданий, что наступает конец света.

Эти основанные на времени пророчества, в которые горячо верят, могут стать самореализующимися пророчествами. Массы, искренне привязанные сердцем к этим апокалиптическим верованиям, создают в своей жизни условия для проявления этих обстоятельств.

Сегодня можно утверждать, что технологические достижения в области микрочипов и хранения данных приводят к появлению “метки зверя”.

Фактически, новые «технические татуировки» теперь могут быть встроены в кожу человека, храня его медицинскую и финансовую информацию на микрочипе, диктуя, когда он должен идти к врачу и как часто он должен употреблять наркотики.

По сути, эти новые технические татуировки – это знак от “медицинского зверя”. Эти микрочипы будут внедрены в людей, чья жизнь уже контролируется медицинской системой, которая страстно отстранена от искусства и науки исцеления.

Люди, выстроиваюшиеся в очередь, чтобы получить чип, будут выглядеть как коровы, которых клеймят, загоняют на убой.

Эти чипы будут буквально диктовать, что люди считают здравоохранением.

Что еще хуже, эти технические татуировки могут нести финансовую информацию человека. Индивидуальное человеческое достоинство будет уничтожено, когда люди станут не более чем цифрами и числами в своем микрочипе.

Люди легко поддаются контролю, когда их жизнь зависит от финансов, хранящихся в их чипе. Они будут делать то, что им приказано делать, пока они получают деньги, которые им нужны на их чипе.

Это не заговор. Софтверная компания Chaotic Moon разработала эти «технические татуировки», которые внедряются в руку человека, чтобы отслеживать его медицинскую и финансовую информацию.

По мере того как доллар рушится и на горизонте появляется единая мировая валюта, эти чипы могут стать окончательным сосудом для инициирования глобальной, отслеживаемой электронной валюты.

— Мы носим с собой бумажники, а они так уязвимы. С помощью технической татуировки вы можете носить всю свою информацию на коже, и когда вам нужна информация о вашей кредитной карте или вашем удостоверении личности, вы можете автоматически вытащить ее через систему, — сказал аппаратный креативный технолог Эрик Шнайдер.

Нет никаких сомнений, что эта информация может быть взломана, украдена, отслежена или использована в маркетинговых целях.

– Вместо того, чтобы ходить к врачу один раз в год для вашего физического осмотра, эта техническая татуировка может быть чем-то, что вы наносите на свое тело один раз в год, и она отслеживает все, что они будут делать на физическом осмотре, и она отправляет это вашему врачу, и если есть проблема, они могут позвонить вам, — сказал Шнайдер. — Так что технические татуировки действительно могут связать все в один пакет. Он может посмотреть на ранние признаки лихорадки, ваши жизненные показатели, частоту сердечных сокращений, все, что ему нужно посмотреть, чтобы уведомить вас о том, что вы заболели или ваш ребенок заболел.

“Электропроводящие чернила” татуировки содержат различные датчики и микрочипы, срок службы которых составляет до года. Чтобы поддерживать систему контроля данных, людям придется каждый год заново сколачивать чернила.

Техническая татуировка-это больше, чем просто имплантат. Микрочип может передавать информацию по беспроводной сети на компьютер.

Это означает, что лицензированные государством врачи могут извлекать информацию о людях из своих собственных компьютеров, а затем решать, что назначать.

Это будет верный способ чаще загонять людям в глотку больше ядовитых таблеток.

Будьте уверены, информация с чипов будет легко доступна фармацевтическим компаниям, что поможет им более эффективно продавать свои лекарства.