Пилот ВВС США считает, что правительства могут обладать инопланетными технологиями

22.09.2020, 8:00, Разное

Пилот американских ВВС Дэвид Фравор был одним из тех, кто в 2004 году столкнулся с НЛО у побережья Сан-Диего. У Пентагона до сих пор нет ясного ответа относительно данного инцидента.

Необычный контакт с НЛО, заснятый пилотом на камеру, стал одним из самых известных. Пентагон в то время официально завил, что не понимает, с чем столкнулись летчики истребителей.

Однако Фравор выразил уверенность, что НЛО являются внеземными аппаратами, а правительства стран заполучили эти технологии и активно используют их по всему миру. По словам пилота, высока вероятность того, что правительство США владеет инопланетной технологией и тщательно это скрывает.

В одном из интервью Фравору задали вопрос, может ли быть такое, чтобы правительства стран обладали инопланетными технологиями. Он ответил, что это вполне возможно, достаточно проанализировать видеокадры, на которых зафиксированы полеты неопознанных объектов.

Правительства могли заполучить неизвестные науке технологии, например, обнаружив потерпевший крушение внеземной аппарат, либо его фрагменты. Это может быть все, что угодно – от куска неизвестного металла до биологической материи.

Американский пилот не исключает, что кое-что из внеземных технологий может уже сейчас использоваться в беспилотных летательных аппаратах. В последнее время наблюдается заметный прогресс в этом направлении.