 

Роскосмос впервые допустил к конкурсу на создание ракеты частников

22.09.2020, 7:51, Новости дня

Российская частная компания «КосмоКурс» примет участие в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» по заказу Роскосмоса, следует из конкурсной документации на сайте госзакупок.

Это первый случай, когда частная компания участвует в конкурсе Роскосмоса на создание ракеты. До этого только однажды другая частная компания «Даурия» принимала участие в создании техники для Роскосмоса. Она изготовила два малых спутника, которые так и не заработали после выхода на орбиту, передает РИА «Новости».

Помимо «КосмоКурса» в конкурсе на создание ракеты принимают участие изготовитель ракет «Союз» Ракетно-космический центр «Прогресс» и производитель «Протонов» и «Ангары» Центр Хруничева.

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур» будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащённую двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане). С космодрома Восточный ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн – при однократном, на геопереходную орбиту – 2,5 тонны с применением разгонного блока «Фрегат» и многоразовой ступени.

Напомним, 21 августа Роскосмос объявил конкурс на создание космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Амур» на сжиженном природном газе и с возвращаемой первой ступенью.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Санкционные угрозы США вызвали беспокойство у немецких партнёров «Северного потока — 2»

14.09 / Обозреватель WP – приход к власти Трампа привёл к распространению политического насилия в США

30.07 / В Тернопольской области мужчина в третий раз инфицирован COVID-19

17.08 / Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса

10.07 / Саакашвили: Медведев был никакой. Фамилия Медведев, а так – букашка

11.08 / Врач пояснил, как избежать второй волны COVID-19

16.07 / Общество: Хабаровского губернатора выдал секретный свидетель

15.07 / Мужчина с ножом напал на трех женщин в Норвегии

29.06 / Урок истории для латвийских функционеров

09.07 / В Минздраве ответили на сообщения о вызываемом коронавирусом бесплодии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска