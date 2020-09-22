Цены на нефть коррекционно растут после падения

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22.09.2020, 7:51, Новости дня

Цены на нефть во вторник утром растут, восстанавливаясь после обвала в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,36%, до 41,59 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,46%, до 39,72 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 0,48%, до 39,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Во вторник на нефтяном рынке присутствует коррекция после «распродаж» понедельника. По итогам торгов цены на черное золото упали на 3-4%, что было вызвано опасениями второй волны коронавируса в мире и ее влиянии на спрос на сырье. Многие страны фиксируют увеличение темпов распространения нового вируса, что вынуждает правительства устанавливать очередные карантинные ограничения.

«У нас была довольно напряженная сессия отказа от риска (накануне) … из-за опасений по поводу того, что новая волна COVID снова начнет оказывать негативное влияние на спрос. Когда вирус возобновляется, правительства вводят ограничения. Все это плохо для спроса», – сказал Reuters глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклан Шо.



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