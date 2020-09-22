 

Зеленский назначил посла Украины в Швеции

22.09.2020, 7:50, Новости дня

21 сентября президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Швеции. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

“Назначить Плахотнюка Андрея Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Швеция”, – говорится в документе.

“Европейская правда” отмечает, что этот дипломат отвечал за минские переговоры со стороны Министерства иностранных дел Украины.

Сейчас он возглавляет шестой территориальный департамент МИД.

Плахотнюк также работал за рубежом в посольстве Украины в Китае.

В 2019–2020 годах временным поверенным в делах Украины в Швеции была Елена Полунина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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