Мнение: “Кремлевская геополитическая адаптация после 2014-го года”

22.09.2020, 7:45, Разное

Отчет около-пентагоновского центра ISW консультирующего американское военное руководство, о политике России на территории бывшего СССР и в других регионах мира после 2014 года.

Такой себе взгляд американских аналитиков-пропагандистов на деятельность России у своих границ для лучшего понимания, как они видят деятельность РФ.

"Кремлевская геополитическая адаптация после 2014-го года"

Запад добился определенных успехов в противодействии Кремлю после незаконной оккупации Крыма Россией, но президент России Владимир Путин нашел способы компенсировать внешнее давление на Россию, не отказываясь от своих достижений и целей.

Центром притяжения Путина становится его способность формировать восприятие окружающих и создавать образ могущественной России, основанной на ограниченной реальной силе.

Усилия Путина с 2014 года по преодолению слабых позиций России и достижению своих целей были сосредоточены на создании благоприятного для России глобального информационного пространства; целенаправленное увеличение военного присутствия России, обеспечивающее асимметричные возможности влиять на принятие решений; включение России в кокон сети коалиций и международных организаций для усиления ограниченной мощи России; диверсификация инструментов и средств влияния и подрывной деятельности России; расширение влияния России в периферийных театрах; и консолидация власти внутри России.

Развивающиеся подходы Путина позволяют ему хорошо разыгрывать плохие карты, но его карты остаются слабыми. Зависимость Путина от асимметричных подходов будет расти по мере увеличения разрыва между его средствами и целями. Этот разрыв не обязательно будет угрожать выживанию путинского режима, но он предоставит США возможности противостоять вызову России. Западу следует ограничить доступ к двум ключевым усилителям власти Путина – нарративам и коалициям. Долгосрочное решение против России могло бы заключаться в создании коллективного иммунитета к российскому вызову, включая возможности стратегической разведки в США и их партнерах по распознаванию медленного тактического подкрадывания Путина до того, как оно станет его стратегическим преимуществом.

Как Путин преуспевает или терпит неудачу в достижении своих целей?

Несколько источников устойчивости позволили Путину удерживать власть в течение 20 лет. Путин понимает Россию. Он предлагает ограниченное и периодически меняющееся, но, тем не менее, реальное ценностное предложение для россиян и других стран. У него есть несколько источников реальной власти, включая ядерное оружие, глобальное военное присутствие и право вето в Совете Безопасности ООН. Власть Путина во внутренней политике России и его способности влиять на глобальную концепцию – другие важные источники силы.

Путин приспосабливается к меняющейся геостратегической обстановке. Он динамично обновлял свое ценностное предложение своим избирателям в России в течение последних двух десятилетий. После 2014 года Путин изменил методы, которые он использует для достижения своих внешнеполитических целей, не изменив их коренным образом. Совсем недавно Путин показал, что готов экспериментировать с менее репрессивной тактикой, чтобы укротить общественное недовольство в России. Он позволил антикремлевским протестам 2020 года на Дальнем Востоке России закипеть, не подавляя их гораздо дольше, чем, например, он сделал бы в прошлом. Он развивает подходы России к гибридной войне, поскольку он использует антиправительственные протесты в Беларуси, чтобы восстановить контроль над этим бывшим советским государством.

Однако у власти Путина есть реальные и растущие пределы. Путин накапливает риск в отношении таких фундаментальных факторов, как экономика России и человеческий капитал, поскольку их состояние ухудшается. То, что Путин может предложить России и ее зарубежным партнерам, также ограничено, а в некоторых случаях вредно. Путин осознает эти проблемы, но вряд ли сможет значительно расширить ресурсы и возможности России. Его клептократический режим несовместим с реформой, необходимой для значимого роста экономики России. Кроме того, усилия Путина после 2014 года были смещены в сторону уменьшения ущерба и смягчения ограничений, а не в сторону улучшения фундаментальных показателей России. Он сосредоточился, например, на более эффективном контроле над российским обществом и более продолжительном давлении на другие страны, а не на реформировании России или превращении в более привлекательного международного партнера.

Путин должен все больше поддерживать мнение о том, что альтернатива его правлению в России либо хуже, либо слишком дорого обходится. Таким образом, зависимость Путина от своей способности формировать повествование является экзистенциальным требованием.

Путин больше не может позволить себе роскошь прикрывать свои действия в России легализмом. В течение двух десятилетий Путин пытался сохранить видимость демократии в России и неоднократно заявлял, что не будет изменять конституцию в соответствии со своими политическими планами. Однако Путин открыто сделал именно это в 2020 году, чтобы дать себе возможность эффективно править на всю жизнь. .

Фасад легитимности, который Путин обычно считал важным для эффективности своего подхода, также является ограничением для действий Кремля в глобальном масштабе. Кремль остановил свое наступление на востоке Украины в 2014 году на пределе своей «информационной границы» – точке, в которой у России закончилось информационное прикрытие для гибридного продвижения своей кампании – без открытого участия в полномасштабном военном наступлении на Украина. Кремль планировал захватить шесть регионов на Украине, но смог захватить только части двух регионов частично, потому что Кремль сильно переоценил поддержку идеи «Русского мира» среди населения Украины. Это отсутствие поддержки лишило Кремль информационного прикрытия, необходимого для захвата дополнительных территорий. В результате Путину пришлось согласиться с меньшей целью, по крайней мере на время,

Некоторые действия Путина после 2014 года открыли для России дополнительные уязвимости. Например, поворот Путина к незападным державам, особенно к Китаю, для компенсации потерь, вызванных ухудшением отношений с Западом, в долгосрочной перспективе может иметь неприятные последствия. Дисбаланс экономических сил между Пекином и Москвой настолько велик, что Путин не может быть уверен в своей способности помешать Китаю со временем навязывать ему издержки и ограничения, с которыми он в принципе не желает мириться.

Кремль столкнулся с многочисленными неудачами в результате своих ограничений, таких как неспособность предотвратить расширение НАТО на Балканах в 2017 году (когда к нему присоединилась Черногория) и снова в 2020 году (с принятием Северной Македонии), несмотря на усилия Кремля. Эффективность нескольких ключевых инструментов внешнеполитического давления России, таких как Русская православная церковь и российский экспорт энергоносителей, также падает, поскольку многие страны пытаются ограничить свою подверженность влиянию России.

Тем не менее Путин продолжает добиваться успехов – часто в слепых зонах Запада. Путин по-прежнему обеспечивает дополнительное влияние в странах бывшего Советского Союза, а также расширяет военное присутствие и информационное влияние России во всем мире.

Путин использует силы, которые побуждают Запад принять его достижения и ослабить давление на него. Он ускоряет размывание памяти о российской агрессии. Он использует законные причины, такие как сотрудничество в борьбе с терроризмом, чтобы втянуть страны в инициативы России и узаконить свою злонамеренную деятельность. Он переориентирует своих оппонентов от их долгосрочных интересов и от рычагов, которые они имеют по отношению к России, в сторону краткосрочных выгод или издержек, которые Кремль может им нанести. Ему выгодно стремление к нормальной жизни на Западе и укоренившееся нежелание проводить конфронтационную политику в отношении России.

Склонность Запада игнорировать банальную деятельность России – еще одна важная возможность для Путина. Медленно, незаметно для глаз, часто на тактическом уровне, Кремль обычно создает условия для достижения стратегических целей.

Еще одна уязвимость Запада – это склонность принимать разгильдяйство и приспособляемость Кремля за оппортунизм. Эта склонность частично объясняется тем фактом, что Путин действительно быстро движется, когда видит возможности, и часто перепрыгивает из одного театра в другой, что, по-видимому, не согласуется с западной аудиторией, которая считает, например, Ближний Восток и Прибалтику целиком. отдельные вопросы. На самом деле Путин годами последовательно преследовал одни и те же цели. Он продемонстрировал готовность принять потери, чтобы продвинуть свои более крупные усилия. Средства Кремля для достижения этих целей разрабатываются и совершенствуются для их поддержки, хотя их выполнение часто оказывается неэффективным, плохо скоординированным и даже контрпродуктивным.

Запад также должен понимать, что, когда Запад узаконивает нарративы Кремля и присоединяется к его международным рамкам, он дает кислород двум основным усилителям власти Путина. Без этого кислорода Путин, вероятно, был бы приближен к своим размерам.

Усилия Путина и адаптации после 2014 г.

С 2014 года усилия Путина все больше сосредоточиваются на формировании, а не просто на разрушении международной среды, которая будет способствовать интересам России и обеспечивать Кремль ресурсами и легитимностью. Путин, вероятно, подсчитал, что долгосрочным решением для отражения международного давления является создание среды, которая будет принимать российские принципы и нарративы и ограничивать необходимость применения принудительных мер против России.

Основные направления усилий Путина, поддерживающие эту цель:

Создание благоприятного для России глобального информационного пространства и расширение информационных возможностей Кремля. Битва за умы – ключевая битва Путина. Парадигма национальной безопасности России сместилась в сторону информационного пространства примерно в 2014 г., вероятно, в ответ на информационные успехи и неудачи ее гибридного наступления на Украину, а также на признание растущей потребности в формировании международного повествования для продвижения внешней политики России. Кремль также оценивает, что основная угроза суверенитету России возникнет в информационном пространстве – из попыток Запада дестабилизировать Россию изнутри, настроив россиян против своего правительства, а также подорвать влияние России в мире. Кремль пересмотрел свою информационную политику и увеличил свои информационные операции и сферу своего информационного воздействия во всем мире. Эта область воздействия обширна и выходит за рамки средств массовой информации и ферм троллей. Его цель – стратегическая. Это уже не вспомогательное усилие, а основное внимание. Он поддерживается как физическими, так и информационными средствами. Таким образом, было бы правильнее определить его как пространство восприятия – усилия Кремля по продвижению определенных нарративов и созданию определенных восприятий в поддержку его целей или как самоцель.

Расширение пространства безопасности вокруг России без участия в дорогостоящей гонке вооружений. Путин целенаправленно расширяет военное присутствие России, что отражает оценку Кремля, согласно которой Россия должна восстановить свою мощь, не попадая в дорогостоящую ловушку гонки вооружений. Таким образом, Кремль сделал приоритетом создание коалиций безопасности, чтобы компенсировать ограничения растущего, но все еще ограниченного военного присутствия России. Кремль использует эти партнерские отношения в сфере безопасности с другими странами, чтобы получить силы для военных кампаний Кремля, узаконить вмешательство России в рамках международного сотрудничества и продвигать более широкие цели Кремля, такие как восстановление влияния на бывшие советские государства.

Окутывание России паутиной коалиций и международных организаций. Путин расширяет и увязывает формальные и неформальные партнерские отношения России, чтобы формировать международную повестку дня, противостоять давлению Запада, а также для получения доступа к источникам денег и легитимности. С 2014 года Россия подписала сотни соглашений в различных сферах – от СМИ до военного сотрудничества. Путин также пытается привлечь США. Для Путина нет противоречия в том, что он хочет сотрудничать с США, пытаясь подорвать влияние США. Легитимность, предоставленная США, является для Путина главным усилителем силы в краткосрочной перспективе, в то время как уменьшение общего влияния Америки остается долгосрочной целью Путина.

Усиление верховенства Совета Безопасности ООН (СБ ООН). Послевоенный порядок и статус России как одного из постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (G5) являются ключевой основой реальной и предполагаемой мощи России. Кремль стремится как возродить сотрудничество G5, так и укрепить главенство ООН, где Россия имеет право вето в Совете Безопасности как ключевой международный арбитр. Путину жизненно важно сохранить эти полномочия.

Диверсификация инструментов внешней политики и средств создания коалиций. Кремль разработал свой набор «узлов» – законных причин, таких как антитеррористические усилия, – которые он использует, чтобы втянуть страны в российские инициативы. Эти причины часто не являются первоочередными целями кремлевской пропаганды, а скорее являются способами усиления влияния. Путин расширил общее понятие суверенитета и привлекает страны посредством расширенного набора предложений, связанных с «суверенитетом», таких как финансовая или цифровая независимость от систем «гегемонистского» Запада. Путин развил свой подход к «Русскому миру» – одной из основных геополитических конструкций Путина. Он скорректировал свою риторику и тактику после того, как война России на Украине привела к отпору «Русскому миру». Путин также адаптировал то, как он использует вооруженные силы в бывшем Советском Союзе; они не его первое и не последнее средство. Кремль может использовать реальную угрозу военного вмешательства, учитывая прецедент, который он создал на Украине, для формирования политики в странах бывшего Советского Союза без применения силы.

Инвестирование в новые двусторонние отношения при расширении влияния России на периферийных театрах. После 2014 года Кремль развернул информационные кампании на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Южной Америке в поисках влияния, легитимности и ресурсов.

Консолидация власти внутри России и продвижение «суверенизации»России. Путин компенсирует снижение своего ценностного предложения российскому народу, усиливая контроль над Россией, усиливая изоляцию России, особенно от глобального информационного пространства, а также подталкивая российскую идентичность к милитаристскому патриотизму.

Рекомендации

Источники устойчивости Путина и его адаптация позволят ему какое-то время поддерживать свой режим и его международные кампании на нынешней траектории. Компенсационные усилия Путина принципиально не меняют сильные стороны России, но они помогают Путину выиграть время, пока он пытается подорвать антироссийские усилия в глобальном масштабе и постепенно наращивать влияние во многих театрах. Однако будущие достижения Путина не являются данностью. Рука Путина остается слабой. Стоимость сохранения власти Путина будет только расти, как и цена его зарубежных авантюр.

США могут предпринять несколько шагов, чтобы остановить злонамеренную деятельность и завоевание Кремля:

Примите сложность. Упрощение режима Путина до «диктатуры третьего мира, управляемой мафией заправочной станции с ядерным оружием», как это делали некоторые официальные лица США, скрывает нюансы, с помощью которых Россия бросает вызов США и их союзникам. Путин многого добивается благодаря восприятию – в слепых зонах Запад часто не осознает своего существования. Информационные операции, особенно их совокупный эффект с течением времени, представляют реальную угрозу для западных обществ. Но это еще не все предположения – мы не должны забывать о реальной власти Путина. Кремль рассматривает свои разнообразные усилия как комплексное мероприятие, и Запад должен противостоять им таким же образом. США должны сосредоточиться не только на инструментах злонамеренного влияния России, но и на поддерживаемых ими стратегических кампаниях. США следует избегать раздвоения рамок военных и гражданских,

Построить иммунитет против злонамеренной деятельности Кремля. Развивайте возможности стратегической разведки в США и среди американских партнеров, чтобы распознавать кампании Кремля и манипуляции восприятием на раннем этапе – до того, как они приведут к стратегическим выгодам. Отслеживайте, предотвращайте и противодействуйте усилиям Кремля по уничтожению антител к его влиянию.

Сохраните демпферы. Сохраняйте санкции и ограничения легитимности, такие как доступ к международным организациям, в отношении России, если Кремль не остановит и не отменит свои воинственные действия. Помешать Путину переложить свои проблемы на чужой баланс, например, передать финансовую ответственность за созданные Россией незаконные республики на Украине без восстановления суверенитета Украины; или переложение финансовой борьбы Асада на баланс международного сообщества.

Не допускайте того, чтобы лживые нарративы Путина стали правдой. Постоянно развенчивайте ложные нарративы Кремля и злонамеренные действия по изменению восприятия. Усилить международные механизмы для сохранения «правды». Создайте широкую международную коалицию для расследования нарушений Россией международного права и права вооруженных конфликтов.

Не наделяйте Путина легитимностью его действий. Не поддавайтесь рамкам сотрудничества Кремля. Следите за появлением новых рамок сотрудничества с Россией и по возможности нарушайте их. Признайте жизненно важное значение кремлевской сети партнерских отношений для способности Путина усилить мощь России. Соревнуйтесь с Путиным на этих международных площадках, особенно в ООН.

Помогите Украине победить в борьбе с попытками России вернуть себе доминирующее влияние на процесс принятия решений на Украине. Признайте, что Украина является основным сдерживающим фактором для глобальных амбиций Путина, ограничивая ограниченные ресурсы высокого класса, которые Путин использовал бы где-то еще, если бы мог. Работать с европейскими партнерами, чтобы помешать Путину манипулировать Украиной и заключить мирное соглашение на условиях России, в частности противостоять лживым нарративам Кремля об Украине; усилить усилия Украины по проведению реформ.

Проверьте приверженность Путина его агрессивной внешней политике, бросив ему вызов на нескольких площадках.

Создавайте коалиции для достижения всего вышеперечисленного. Сделайте ставку на Европу, поскольку это может существенно повлиять на международный баланс и динамику решения проблемы России. Расширяйте коалицию. Россия черпает легитимность в незападном мире.

Поддерживайте открытый обмен информацией с Россией. Понимание того, почему Путин существует как явление, не менее важно для понимания угрозы, которую он представляет для США и их союзников.

Примечания.

1.. Путин определил «Русский мир» как «объединение всех тех, кто духовно связан с Россией и считает себя носителями русского языка, культуры и истории».

2. При разработке своей политики Путин все больше фокусируется на том, чтобы сделать Россию независимой от западного влияния, включая создание в России «суверенного Интернета», сокращение использования доллара и закрепление приоритета российских законов над международными законами в конституции. Эти усилия изолируют Россию от международного сообщества.

http://www.understandingwar.org/report/putins-offset-kremlin%E2%80%99s-geopolitical-adaptations-2014 – цинк

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Putin%27s%20Offset%20The%20Kremlin%27s%20Geopolitical%20Adaptations%20Since%202014.pdf – полную версию можно скачать по ссылке