Перетасовать Достоевского

22.09.2020, 7:15, Разное

Игра по «Преступлению и наказанию» позволяет вспомнить, как герои романа бродили по городу.

Пять лет назад Юлия Куманева из Твери впервые попала на День Достоевского в Петербурге. Мероприятие поразило: город буквально бурлил любовью к писателю, и она решила — почему бы не придумать что-то свое. Она слушала монологи оживших персонажей, с кем-то из них танцевала — и задумалась… о настольной ролевой игре. Пешие квесты по местам Достоевского уже есть, а игры по «Преступлению и наказанию» — нет.

Юлии 28 лет, она преподает английский, но честно признается, что в старших классах больно споткнулась и об «Идиота», и о «Бедных людей».

«В школе русская литература и любовь к ней казались мне слишком театральными, — вспоминает она. — Но всему свое время. Для оценки произведения важно понять, о чем оно, научиться сопереживать героям, а для этого нужны и знания о времени, в котором происходят действия, и жизненный опыт. Поэтому большинство школьных произведений не находят отклик у подростков: это не про них».

Юлия Куманева. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Девушка говорит: когда читала роман, воспринимала Раскольникова и Разумихина простыми молодыми людьми, как она сама, а на Петербург пыталась смотреть их глазами.

Юлия обратилась за помощью в Музей Достоевского и договорилась о встрече, чтобы обсудить возможное сотрудничество, но начавшийся карантин сломал планы.

Смеется: «Сначала я думала: это просто — сел и придумал игру. Но в какой-то момент я перестала верить, что получится.

Сюжет игры легко давался для персонажа Раскольникова, а с другими героями ничего не выходило».

С мертвой точки дело сдвинул карантин. Люди сидят дома. Почему бы им не сыграть в игру? Юля наконец-то совершила рывок, доработала начатое и стала искать, кто бы мог заинтересоваться ее детищем.

Разумихин, Соня, Раскольников, Свидригайлов — в игре четыре героя, а игроки могут выбирать, кем им быть и какой фишкой ходить. Почему предложены именно эти персонажи, объяснить несложно: у них больше всего перемещений по городу. Кидая кубик и получая задание, надо добраться из пункта А в пункт Б. Скажем, маршрут Сони — от дома Капернаумовых, где она ютится, до Сенной площади. Если фишка попадает на красный кружок, игрок отвечает на вопрос. При неверном ответе получает штрафное задание. Вопросы не только по сюжету романа, но и общеобразовательные. Умение узнавать персонажей по описаниям, как и хорошая память на детали сюжета и знание биографии писателя, обязательны для победы.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

«Я планировала игру для взрослых, знающих роман, — рассказывает Юлия. — Но в процессе обкатки мы упростили правила. Не думаю, что взрослые в эту игру будут играть по многу раз. Карточки напоминают колоду карт. Например, Разумихин похож на карточного валета. Их рисовал художник, взяв за основу образы актеров из сериала Дмитрия Светозарова 2007 года».

Для игрового поля Юлия взяла карту Петербурга 1860-х годов. В художнике, который прорисовывал детали и создавал героев, нашла родственную душу — он тоже любит Достоевского. Создательница игры нежно рассматривает карточку с длинноносым Раскольниковым, называя его образ психоделическим, и признается: персонаж ей близок и интересен своей… смелостью.

Юлия говорит, что благодаря игре хорошо узнала центр города, стала читать о Петербурге, о Достоевском. Становилось все интереснее и интереснее. Она живет не в центре, но, оказываясь в районе Сенной, старается выбрать дорогу так, чтобы повторить маршруты героев «Преступления и наказания».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Однажды она зашла во двор дома старухи-процентщицы, а там как раз была экскурсия.

«Так я узнала, в какой (предположительно) парадной старуха и жила. Спросила у экскурсовода, сколько шагов у него занимает путь от дома Раскольникова до дома Алены Ивановны, — 1200. А у меня самой получилось почти 2000. Мне кажется, многим сложно начать читать «Преступление и наказание» — так его преподавали в школе. Все, что осталось в памяти, — какой-то Раскольников убил какую-то бабку», — говорит Юля.

Она надеется, что игра станет поводом открыть книгу Достоевского и для тех, кто не очень любит творчество этого писателя. Она даже хотела написать в правилах, что знание романа обязательно.

Юлия написала во многие книжные магазины в Москве и Петербурге, и некоторые уже откликнулись. Недавно девушка начала краудфандинговую кампанию. И если все получится, сделает англоязычную версию игры. А потом можно и Гоголем заняться…

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»Мария Башмакова

«Новая в Петербурге»