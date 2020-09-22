 

Каспийская флотилия на учениях «Кавказ-2020» уничтожила «базу НВФ»

22.09.2020, 7:00, Новости дня

Корабельная ударная группа Каспийский флотилии в ходе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» уничтожила условную базу незаконного вооруженного формирования на острове Чечень, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в корабельную ударную группу вошли ракетный корабль «Дагестан» и малые ракетные корабли «Великий Устюг», «Град Свияжск» и «Углич», передает ТАСС.

«Группа артиллерийским огнем из корабельных установок АК-190 нанесла огневое поражение по базе боевиков, расположенной на острове. Корректировка артиллерийского огня осуществлялась комплексом БПЛА «Орлан-10» подразделения полка морской пехоты», – сообщили в Минобороны.

Кроме того, экипажи кораблей отработали действия по уничтожению подводных диверсионных групп, выполнив стрельбы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В министерстве также рассказали, что на учениях группировке сил флотилии предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, отработать взаимодействие с береговыми подразделениями при ведении боевых действий и оборону морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности в акватории Каспийского моря.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга РФ начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» РФ пригласила шесть государств. Кроме того, ожидается, что военные еще ряда стран прибудут на учения в качестве наблюдателей.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в РФ с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.



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