 

После землетрясения под Иркутском без электричества остались 360 домов

22.09.2020, 7:00, Новости дня

В городе Слюдянка после землетрясения в Иркутской области без электричества остались 40 многоквартирных и 320 одноэтажных домов, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Слюдянского района.

«Без электричества остались 40 многоквартирных домов и 320 одноэтажных», – приводит слова представителя ЕДДС ТАСС.

В службе уточнили, что электричество в домах отключилось практически сразу после начала землетрясения. Причины отключения электричества выясняются. Муниципальные службы занимаются устранением неполадок. В ЕДДС не уточнили, когда возобновится подача электроэнергии.

Тем временем в главном управлении МЧС по Иркутской области сообщили, что после землетрясения в регионе были созданы рабочие группы для обследование жилых домов и социальных объектов населенных пунктов, где ощущались подземные толчки.

В городах Иркутск, Ангарск, Шелехово, Слюдянка, Усолье-Сибирское специалисты визуально обследовали жилой сектор, разрушений нет. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

В понедельник вечером в районе Байкала произошло землетрясение. Интенсивность подземных толчков в эпицентре, в районе населенного пункта Култук, составила 8,1 балла. После землетрясения в Иркутске ввели режим повышенной готовности, в поселке Култук приостановили работу котельных. Подземные толчки ощущались на территории 12 районов.



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