Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 сентября 2020 года

22.09.2020, 6:43, Разное

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 6 196 человек. Всего в нашей стране за время эпидемии заразились 1,109 миллиона человек, вылечились свыше 906 тысяч. Умерли 19 489 пациентов.

В России восьмой день подряд растет суточное число зараженных коронавирусом. Так, в Москве за последние сутки выявлено 915 инфицированных.

Россия с 21 сентября возобновила авиасообщение с тремя странами – Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. 27 сентября к ним добавится Южная Корея. Также прекращена программа вывоза россиян из-за рубежа.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 31 миллион. Более 960 тысяч скончались. На первом месте по динамике распространения эпидемии США – более 6,8 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 277 406

Умерли – 5 069

Выздоровели – 237 935

Коронавирус в России

Заболели – 1 109 595

Умерли – 19 489

Выздоровели – 911 973

Коронавирус в мире

Заболели – 31 000 990

Умерли – 960 380

Выздоровели – 20 350 833

Статистика коронавируса в России и мире на 22 сентября 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква277 406

5 069237 935Россия1 109 59519 489911 973США6 800 534182 6702 920 059Весь мир31 000 990

960 380

20 350 833

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