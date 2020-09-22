 

Мнение: Карт-бланш Лукашенко

22.09.2020, 5:55, Разное

Министры иностранных дел стран ЕС не смогли согласовать санкции «против режима» Лукашенко. И это притом, что председатель Европейского парламента Жозеп Боррель заявил:  «Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом. Мы считаем, что выборы сфальсифицированы…» (отсюда)

Сегодня же в Европарламенте выступила Светлана Тихановская, которая предложила список белорусских чиновников для введения против них санкций. Она рассказала главам МИД стран ЕС про протесты в стране, задержания и избиения протестующих. Тихановская снова подчеркнула, что происходящее в Беларуси касается лишь жителей страны, это не геополитика. «Лукашенко не хочет говорить с белорусами, он не хочет начинать диалог», — сказала Тихановская.

А Лукашенко, видимо, уже плевать на то, что про него говорят и что про него думают в Европе. Как плевать и на санкции против него. Похоже, что слетав в Сочи, и переговорив с Путиным, Лукашенко считает, что он получил карт-бланш на отгораживание от Европы и произвол в Беларуси…

Получил? Или я ошибаюсь?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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