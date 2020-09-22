Мнение: Тодд Говард еще раз продал “Скайрим”

22.09.2020, 5:35, Разное

Корпорация Microsoft за 7,5 млрд. долларов купила компанию Zenimax Media, которое владело издательством Bethesda, которому принадлежали права на целую кучу знаковых игровых вселенных с аудиторией в десятки миллионов человек.

Чтобы их отбивать, во все это добро планируют вваливать деньги. Так что продолжения Fallout, "древних свитков" и прочих классических линеек неизбежны, как попытки сделать "Русский Fallout" (к 2020-му его таки сделали).

Как гласит старая перефразированная шутка за 300, Тодд Говард добился своего и смог еще раз продать "Скайрим", на этот раз вместе с издательством.

За последние 2 года Microsoft скупила уже массу игровых студий, а на этот раз просто закупает целое издательство, фактически, ликвидируя одного из конкурентов на игровом рынке, который испытывал существенные внутренние трудности.

Можно напомнить, что еще в 2018-м году ходили слухи, что причины кризиса издательства "Bethesda" заключается в том, что в руководство одного из крупнейших игровых издателей прокрался матерый аферист, который ради максимизации прибыли запорол весь творческий процесс, в результате чего "Бетесда" буквально за 1-2 года растеряла авторитет, который зарабатывался более 20 лет.

"Но есть еще одна главная проблема в лице нашего генерального директора [Роберта Альтмана], который является полным ослом. Он никогда не притрагивался к видеоиграм и относится к алчному типу людей из EA. Он угрожал применить физическое насилие по отношению к менеджменту и разработчикам студии, чтобы те добавили в свои игры лутбоксы и прочие формы монетизации. "Черт побери, только посмотрите: он раньше был банковским аферистом, который отделался легким выговором, потому что его преступления глубоко проникли в коррумпированное правительство. Было что-то связанное с торговлей наркотиками и терроризмом. Погуглите про Международный кредитно-коммерческий банк (BCCI)".https://gamemag.ru/news/133254/sluh-bethesda-ispytyvaet-sereznye-vnutrennie-problemy (там если смотреть, можно найти много мутных схем с арабскими шейхами, офшорами и уходом от налогов)

Стоит отметить, что жена этого деятеля в 2015-м году участвовала в выдвижении Хиллари Клинтон в президенты США и называла ее лучшим выбором американского народа. Но при Трампе дела у них явно не пошли.

В итоге, за последние пару лет, качество продуктов издателя существенно упало, особенно это было ярко заметно на примере "Fallout 76" – наглядный пример обмена репутации на деньги.

Помянем старую "Беседку" – в период своего расцвета, она радовала годнотой, начиная с великого и ужасного "Скайрима".