Мнение: О бизнесе по-русски на коронабесии

22.09.2020, 5:10, Разное

Как обычно, кому война, кому сверхприбыль. Про копеечные в производстве одноразовые маски, продаваемые за десятки рублей уже все высказались: по странному совпадению фирмы по их выпуску или импорту аффилированы с местными властями, радостно вводящими масочные режимы.

Теперь и о другом можно высказаться.

В российских аптеках вот-вот должны появиться первые зарегистрированные для розничной продажи лекарства от CoVID-19. Все они сделаны на основе японского действующего вещества фавипиравир. И вот была объявлена цена на них – 12 тысяч 320 рублей.

У многих потенциальных покупателей это вызвало шок. Цена упаковки 40 таблеток, вообще-то, на 200 руб. выше прожиточного минимума в 2020-м году. Многие семьи в регионах живут на такую сумму в течение месяца.

Как так?

Производитель объяснял поначалу, что в цену заложены расходы на НИОКР и подготовку к производству в России. Но штука в том, российские производители просто честно скопировали японский препарат, на который истёк срок патентной защиты. Соответственно, все расходы на R&D, которые так часто используют в качестве оправдания высоким ценам на лекарства, понесла японская корпорация Toyama Chemical. А вот российские производители – нет.

Другое объяснение, что такова цена, к примеру, «Арепливира» для госзакупок в стационары, где он применяется для лечения CoVID-19. И потому, дескать, она не может быть меньше при продаже в розницу для амбулаторного применения. Но и это – лукавство, если не сказать больше. Когда разрешены покупки без конкурса у единственного поставщика, размер #цены определяется лишь устными договорённостями с конкретными чиновниками, а вовсе не экономическими показателями.

Насчёт последних, кстати, вышло годное исследование. Реальные затраты на производство для фавипиравира – 1,45 долл. в день лечения, соответственно, стоимость упаковки на курс – 15 долл. максимум. Розничная цена – на порядок выше. А главное, эффективность препарата не доказана, побочных эффектов у него немало, особенно для женщин

Что там классик говорил про уровень рентабельности и готовность капиталиста на любые преступления?