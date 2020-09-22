Ваша жизнь — ваш выбор – Личное мнение

22.09.2020, 4:55, Разное

На семейной драме Наташи Королёвой и Тарзана решила хайпануть всеми благополучно забытая Лена Ленина.



Фото: Соцсети

Очень некрасиво влезла в чужую семью, дав Наташе непрошенный совет, ещё и публично.

Совет звучит так:

Наташу жалко. Но. Серёжа – хороший, красивый и сексуальный. Поэтому ее понять можно. Но. Выходить замуж за стриптизера – это обречь себя на измены… Что делать? Придётся развестись, чтобы спасти лицо, и остаться друзьями… Но прощать измену настолько публичную нельзя.

И всё это Ленина сдобрила приторно притворным: «Нежно люблю обоих».

Я не дружу с теми, о ком пишу, а, значит, никому не втыкаю нож своего слова в спину. Я честно загоняю его в сердце, в глаза, в мозг, но не в спину.

Лена Ленина строит из себя подругу Наташи и Серёжи, что не мешает ей использовать большую семейную проблему этой пары в качестве повода напомнить о себе любимой. Это низко.

Ещё ниже — «дружеский» совет «развестись, чтобы спасти лицо». Такой совет ставит Наташу, которой уже очень неудобно и, подозреваю, больно, в ещё более неудобное положение. Не развелась? Значит, не сохранила лицо.

Хорошие друзья так себя не ведут. Они не делают публичных заявлений там, где нужно промолчать, не дают советов, которые ставят друга перед дилеммой: «любимый человек» или «собственное лицо». Хорошие друзья слушают, поддерживают (по телефону или при личной встрече, а не постом в Инстаграме), дают совет, если его спрашивают, но опять же — не в Инстаграме, а лично.

Год за годом я занимаюсь в своём блоге тем, что пытаюсь взрастить своим словом чувство собственного достоинства в нашей бабе.

Проявлением чувства собственного достоинства является не уход от мужа с целью «спасти лицо» и не цепляние за его штаны, потому что остаться одной — страшно.

Достоинство — в том, чтобы принимать свои и только свои решения в любой ситуации, делать свой и только свой выбор. Без оглядки на ожидания общества, на то, как будешь выглядеть в глазах подруг, коллег и родственников.

Единственные глаза, в которых ты должна стремиться выглядеть хорошо, — это твои собственные.

Женщина, которая себя уважает, не уходит от мужа только лишь потому, что остаться с ним — значит, быть рогатой в глазах товарок. Женщина, которая себя уважает, не прощает мужа только лишь потому, остаться одной — это быть женщиной второго сорта в глазах общества.

Делайте свой и только свой выбор. Всегда. Это единственный способ прожить жизнь человеком, а не куском говна, болтающимся в проруби.

А как вы себя ведёте, когда на вас давят? Когда в последний раз с этим сталкивались? Как это было? Чем дело кончилось?