Участники ДТП на Остоженке рассказали об аварии в центре Москвы

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22.09.2020, 4:54, Новости дня

Водители автомобилей Infinity и Mercedes, ставшие участниками ДТП на Остоженке, рассказали о произошедшей в центре Москвы аварии.

«Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов. Я уходил от удара… Выезжала машина, я попал в нее», – приводит слова водителя Infinity РИА «Новости».

При этом водитель Infinity утверждает, что в момент пересечения автомобилем перекрестка «красный переходил в зеленый». После аварии пассажира Infiniti увезли на скорой.

«Да, шесть секунд зеленого оставалось. Свидетели все видели… (После столкновения) я вышел, я тоже головой чуть-чуть ударился», – сообщил водитель Mercedes.

По его словам, автомобиль скорой помощи приехал быстро. По его впечатлению, пострадали две женщины и мужчина, при этом «сильно пострадали» двое. «Они лежали, не вставали», – добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что белым внедорожником Infiniti управлял Рэпер Эллей (Эльман Гулиев). По данным с камер наружного наблюдения, автомобиль Infiniti, который сбил нескольких пешеходов в центре Москвы на Остоженке, проехал на красный сигнал светофора.



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