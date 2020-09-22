Трамп заявил об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн

22.09.2020, 4:54, Новости дня

Участие во множестве глупых бесконечных войн было одной из причин «истощения» вооруженных сил США, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на предвыборном митинге в Дейтоне, штат Огайо.

«Когда я вступил в должность, вооруженные силы [США] были полностью истощены, самолеты, все истощено. <…> Теперь у нас есть новые ракеты, танки, самолеты, бомбардировщики, истребители», – приводит слова Трампа ТАСС.

При этом глава американской администрации подчеркнул, что одной из причин негативного положения дел было участие США в конфликтах за рубежом. «Я видел так много глупых бесконечных войн. Не так-то просто вывести вооруженные силы, военно-промышленный комплекс [из участия в военных конфликтах за рубежом]», – сказал Трамп, напомнив про Афганистан.

При этом глава американской администрации выступил с утверждением., что в Ираке присутствует очень небольшой воинский контингент США, еще меньше американское присутствие в Сирии. «Нас очень мало в Ираке, практически нет в Сирии. Мы взяли в Сирии [под контроль] нефть, надо было сделать это и в Ираке. Не надо было идти на Ближний Восток, но если вы пришли, оставьте себе нефть», – сообщил Трамп.

«Это было худшее решение отправиться на Ближний Восток», – резюмировал глава Белого дома.

Напомним, 8 сентября Трамп обвинил Пентагон в ведении бесконечных войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное». На следующий день глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что в сентябре США намерены сократить численность войск в Ираке до 3 тыс. человек, а к ноябрю численность войск США в Афганистане сократится до 4,5 тыс. человек.

Еще через день Трамп объявил, что очень скоро Соединенные Штаты сократят численность воинского контингента в Афганистане до 4 тыс. человек, в Ираке – до 2 тыс., при этом американские военнослужащие в основном уже покинули Сирию.

В августе президент США Дональд Трамп пообещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», объявив о сокращении численности американских войск в Афганистане. Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал срок полного вывода войск из Афганистана.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.